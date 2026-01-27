ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶପ୍ରେମର ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 

ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଡ. ବିଶ୍ୱାସ ଅଭିନବ, ସୁଗମ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସେବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଡ. ବିଶ୍ବାସ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନେକ ନୂତନ ସେବାର ସଫଳ ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ ଡିନ୍ ଡ. ପି. ଆର. ମହାପାତ୍ର, ଡ. ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡ. ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡିଡିଏ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଭିଜିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।