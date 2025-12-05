ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସଞ୍ଚୟରୁ ୩.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗକୁ ଏହି ସହୃଦୟତା, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମ୍ମାନ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସଫଳତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ବାସଭାଜନ, ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କୁ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖାଇଥିବା ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। 

୧୯୪୫ ମସିହାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଅବସର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପରେ ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ଅବଦାନ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନୈତିକତା ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରମାଣ।

କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ

ସମଗ୍ର ଏମ୍ସ ପରିବାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ କେବଳ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଉଚ୍ଚମାନର ରୋଗୀ ସେବା, ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣାରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୀକୃତି, ବୋଲି ଡ. ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 

କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶିକୁ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ସହାୟତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍କଟ ରୋଗ ନିରାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିବ ଏମ୍ସ। ଅସହାୟ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀକ କର୍କଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କର୍ପସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଥା ଅଫିସିଏଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଫ୍ଏମଟି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଜେନା, ଡ. ପୃଥ୍ବୀରାଜ ସେଠୀ, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କମଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାବନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ।

ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଫେସର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସଞ୍ଚୟ ଦାନ କରିଥିବା ଅସାଧାରଣ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦାର ସମର୍ଥନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ପରି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସାରା ଦେଶର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 