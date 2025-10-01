ଜଟଣୀ: ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଖାନାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମଦେଇଥିବା ବିହାରର ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମହିଳା ଟିଟିଇ, ମହିଳା ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଭୟ ମାଆ ଓ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।
ବିହାର ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲା ଗୋବଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଚମ୍ପା ଦେବୀ(୩୧) ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହ ଗୁରଦେବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଗେ ଶାଲିମାର ଯାଉଥିଲେ। ଭୋର୍ ୫ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ରେଳ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନର ୧ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚମ୍ପା ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମଦେଇ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଅସହାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିଟିଇ ଲିଲି ବରୁଆ, ଇତିଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ଆର୍ପିଏଫ୍ ଏନ୍ ସ୍ୱାତୀ, ରିତା ଦାଶ, ବି ଏଲ୍ ଜେନା ଓ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।