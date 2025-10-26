ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇରେ ଠିକାସଂସ୍ଥାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅମାନିଆ ଠିକାସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଚଳ କରିବା ସହ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି।
ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାଗରିକ ୧୯୨୯ରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଏହି କଲ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ୧୯୨୯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ‘ସଫେଇ ଗାଡ଼ି’ର ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଏହା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ। ଯେଉଁଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସାନିଟାରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଭିଯୋଗକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ‘ସଫେଇ ଗାଡ଼ି’ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଅବହେଳା ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏହି ଦଳ ସକାଳ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ୧୫ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିଲା ଓ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଘର ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ବିଷୟରେ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସହଜ ହେବ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଲ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ସେବା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କହିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇରେ ବ୍ୟାପକ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକାସଂସ୍ଥାମାନେ ନିୟମିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ନ ପାଇବାରୁ ଏକାଧିକ ଥର କାମ ବନ୍ଦ କଲେଣି। ଏହାର ଆଳରେ ଠିକାସଂସ୍ଥାମାନେ ବି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ବରୂପ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ କାଳୀପୂଜାରେ ରାଜଧାନୀ ଆବର୍ଜନାମୟ ହୋଇଥିଲା। ୪/୫ ଦିନ ଧରି ସହରର ବହୁ ୱାର୍ଡରୁ ଆବର୍ଜନା ଉଠିନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବଦନାମର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବା ପରେ ଠିକାସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।