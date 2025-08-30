ଦେବଦଳନ ରଥ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାରହେବା ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ଅଚଳ ଥିବା ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏହା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର ହେବାକୁ ଲୋକେ ଗଳାବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଲିଫ୍ଟ ନଥିବାରୁ ବୟସ୍କ, ରୋଗୀ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟଦେବବିହାର ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇ ପଟ ଲିଫ୍ଟଟି ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ର ଗୁରୁତ୍ବ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଲିଫ୍ଟ ଅଚଳ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ନଚେତ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମେଡିଆନ୍ର ବଡ଼ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ କାଦୁଅ ଜମି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ବରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ସଙ୍ଗବିହାର ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବସ୍ ରହଣିସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତାର ଅପରପାର୍ଶ୍ବକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଉଭୟ ଲିଫ୍ଟ ଅଚଳ। ଏହି ଲିଫ୍ଟକୁ ମନଇଚ୍ଛା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପାଖରେ ବସୁଥିବା ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
କାମ କରୁନି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲିଫ୍ଟ
ବାଡ଼ରେ ଗଛଲତା, ତଳେ ପଙ୍କକାଦୁଅ
ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଗଳାବାଟ ଖୋଜାଚାଲିଛି
ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ପଳାଶୁଣୀ ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ଏହି ଛକରେ ମେଡିଆନ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇ କାମ ସାରି ଦିଆଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ଓ ରୋଗୀମାନେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠ ଯାଁଳା ନିକଟ ଓଗାଳପଡ଼ାରେ ନିର୍ମିତ ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟବହାର ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନାବନା ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଲାଣି। ଛକଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇରହିଛି। ଫଳରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଲୋକମାନେ ବିପଦସଂକୁଳ ଭାବେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଛକରେ ରାସ୍ତା ପାରହେବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ୪ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଗତ ରାଖୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାତ୍ରପଡ଼ା ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାରିହେବା ସମୟରେ ମା’ ଓ କୁନିଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭୁଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦରେ ଦୁଇଦିନ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାଇଭର୍ସନ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି। ବହୁଦିନ ଧରି ଅଚଳ ରହିବା ପରେ ଏହାର ଲିଫ୍ଟ ମରାମତି ଦୁଇଦିନ ତଳେ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ତପୋବନ ନିକଟରେ ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବରମୁଣ୍ଡାରେ କାମ ଅଧା ସରିଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟରେ ଦୁଇଦିନ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।