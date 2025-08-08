ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବି ଆତ୍ମା ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅମୃତ ସନ୍ଧାନୀ କବିଦୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ତରଣର କଥା କହିଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ର ପ୍ରଫେସର ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେହେର କବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, କବିଦୃଷ୍ଟି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କୁଳସଚିବ ଅନାମିକା ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ‘ନେଚର ପୋଏଟ୍: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର’କୁ ଅତିଥି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଂଗୀତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଧୀରଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାଳଜୟୀ କବିତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ଓ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣବ କୁମାର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।
