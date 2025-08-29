ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ କାର୍ କାଚ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗୁଛି, ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା, ଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍, ସୁନାଗହଣା ଆଦି ଲୁଟୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଗତ ବୁଧବାର ରାତି ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ନିକଟରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ କାଚଭାଙ୍ଗି ୨ଭରି ଓଜନର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି। ରାତି ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ମାଷ୍ଟର୍କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିକଟରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରି ଏକ ସୋରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। କାର୍ରୁ ଗହଣା, ଟଙ୍କା ଓ କାଗଜପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୁଲିସ କିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାଟୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରୁ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ୨ଜଣ ସଦସ୍ୟ କାର୍ ନିକଟୁ ଆସି ଭିତରୁ ମୁଦି, କାନଫୁଲ୍ ଓ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ପଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁକରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।