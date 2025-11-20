ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ଡାଏବେଟିସ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି | ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବାବେଳେ କେମିତି ଏହାର ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି | ତେବେ ଡାଏବେଟିସକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ଡକ୍ଟରସ ଫୋରମ ଓଡିଶା | ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ଡକ୍ଟରସ ଫୋରମ ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା |
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ | ଡାକ୍ତର ରଂଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଡାକ୍ତର ସୌର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରେମସାଗର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ |
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଡାଏବେଟିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବେ, ତାହା ବୁଝାଯାଇଥିଲା | ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଡାଏବେଟିସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ |