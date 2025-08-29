ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜଣ୍ଡିସ ତଥା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୫୭ ଜଣ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆସୁଥିବା ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ମୋଟ୍ ୫୩୫୨ ରୋଗୀଙ୍କର ବିଲୁରୁବିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୭ ଜଣ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ‘ବି’ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଏହାସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା କିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣ୍ଡିସର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଏପରିକି କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଉପଅଧୀକ୍ଷକ ଡା. ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଜଣ୍ଡିସ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜଣ୍ଡିସ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଜ୍ବର ହେବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଭୋକ ନହେବା, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ପେଟ ଫୁଲିବା, ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହେବା, ଝାଡ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ଆଖି ଓ ନଖ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଆଦି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଜଣ୍ଡିସରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫୁଟାପାଣି ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଭେଷଜ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡା. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲେ ଏହା ଯକୃତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ୧୦୦ଜଣରେ ୫ରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କଠାରେ ଏହା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିଲେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ।