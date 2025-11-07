ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ - ଲୋକେଶ ଲାଲ ମାଝୀ ଏବଂ ଅମୟ ପ୍ରସାଦ ମହାକୁଡ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଟିଏଲ୍ ସ୍ପାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ - ଫ୍ୟୁଚର୍ ମେକର୍ ଆଇଡିଆଥନ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ।
ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲରୁ ୧୦୮ଟି ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏହାର ମୌଳିକତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଟ୍ରଫି ସହିତ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ।
ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ଲାଗି ଏଆଇ ଚାଳିତ ସହାୟକ
ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ "ଦୃଷ୍ଟି - ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ" ଲାଗି ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଏହି ସମାଧାନ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।