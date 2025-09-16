ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଁ ଫଟୋଜେନିକ୍‌ ନୁହେଁ। କ୍ୟାମେରାରେ ମୋ ଫଟୋ ଭଲ ଆସେନି। ତେଣୁ ‌ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ କି ଇନ୍‌ଷ୍ଟାରେ ଫଟୋଟିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କାରଣ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ଓ ଜେମିନି ଆପ୍‌ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପୋଷାକ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଓ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍‌ କରି ୨ ସେକେଣ୍ଡ୍‌ରେ ପରସି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଆପ୍‌। ତେବେ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି, ଗ୍ରୋକ୍‌ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ଏଆଇର ଏହି ‘ନାନୋ ବାନାନା’ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌। ‘ନାନୋ ବାନାନା’କୁ ‘ଜେମିନି ୨.୫ ଫ୍ଲାସ୍‌’ ବି କୁହାଯାଉଛି।

ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ‘ନାନୋ ବାନାନା’ ହେଉ ଅବା ରେଟ୍ରୋ ଲୁକ୍‌ ବା ନିଜର ପ୍ରତିକୃତି ଗଢ଼ୁଥିବାର ଫଟୋ ଏବେ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌, ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ନିଜ ଫଟୋ ସହ ସୃଜନଶୀଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ଓ ଷ୍ଟୋରିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାନୋ ତିଆରି କରିବାର ସୁବିଧା ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜାପାନୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିବ୍‌ଲି ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ ବେଶ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କାର୍ଟୁନ ଆକାରରେ ସଜାଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଜାର ନେଇଛି  ’ନାନୋ ବାନାନା’ ଥ୍ରିଡି ଇମେଜ୍। ଯାହାର କ୍ରେଜ୍ କହିଲେ ନସ‌ରେ। ସୋସିଆଲ ନେଟ୍‌ୱର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଗୁଗୁଲର ଜେମିନି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଗୁଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୋସ୍‌ ଉଡ୍‌ୱାର୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ନାନୋ ବାନାନା ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବର ୧ କୋଟି ଲୋକ ଜେମିନି ଆପ୍‌କୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟର୍‌ନେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଜେମିନିରେ ଫଟୋ ତିଆରି ସାରିଲେଣି। 

‘ନାନୋ ବାନାନା’ରେ ଏଆଇ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ

‘ନାନୋ ବାନାନା’ରେ ଫଟୋ ତିଆରି ବା ଏଡିଟ୍‌ କରିବା ଅନ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏଥିରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବା ଫଟୋ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ କରିଥିବା ଜିବ୍‌ଲିରେ କାଟୁନ୍‌ ଇମେଜ୍‌ ତିଆରିବାରେ ତଥ୍ୟ ଚୋରିର ଭୟ ଥିଲା। କାରଣ ଜିବ୍‌ଲି ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି କମ୍ପାନିର ଥିଲା। ଚାଟ୍‌ପିଜିଟି ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଫଟୋ ବା ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ଜିବ୍‌ଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ନିଜର ଫଟୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ‘ନାନୋ ବାନାନା’ ବା ‘ଜେମିନି’ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍‌ର। ଗୁଗୁଲ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଫଟୋ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ବା ଫଟୋ ସାଉତୁଥିବା ଗୁଗୁଲ ଫଟୋଜ୍‌ରେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଫଟୋ ଆଗରୁ ହିଁ ରଖିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ୟୁ-ଟ୍ୟୁବ୍‌ ସବୁଥିରେ ଆମର ଏହି ଫଟୋ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଗୁଗୁଲ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଓ ଫଟୋ ରହିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଏଆଇ ଫଟୋ ଏଡିଟର୍‌ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏଥିସହ ‘ନାନୋ ବାନାନା’ରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଖବରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହ ଏହି ଫଟୋର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଫଟୋଟି ବାସ୍ତବ ଅବା ସମ୍ପାଦିତ ତାହା ଫଟୋରେ ଥିବା ୱାଟର୍‌ମାର୍କରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏଣୁ ‘ନାନୋ ବାନାନା’ରେ ଏଆଇ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ। 