ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘରେ ଆଉ ଶୋଭା ପାଉନି ଆମ୍ବତୋରଣ କି ଗେଣ୍ଡୁମାଳ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଉ ଉଲ୍ରେ ବୁଣୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଥ ଓହଳ। ଏବେ ହେଉଛି ରେଡିମେଡ୍ଯୁଗ। ହାତପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ କିଛି। ଉତ୍ସବ ଆସିଲେ, ବାଡ଼ିବଗିଚାରୁ ଫୁଲ କି ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଦୁଆରରେ ଓହଳାଇବାକୁ କାହାର ତର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଫୁଲ, ମାଳ ଓ ତୋଡ଼ାର ସମ୍ଭାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଟି ଦୀପରେ ଘିଅ, ତେଲ ଢାଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୀପ ଶିଖାକୁ ତେଜି ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ବି ସମୟ ନାହିଁ। କାରଣ ବଜାରରେ ମିଳିଯାଉଛି ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଦୀପାବଳି ବଜାରକୁ ଏବେ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ କବ୍ଜା କରି ନେଲାଣି।
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ରଙ୍ଗିନ୍ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ କିଏ ଦୀପ କିଣୁଛି ତ କିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇଟ୍ମାଳ କିଣୁଛି। ତେବେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇଟ୍ମାଳ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବଜାରରେ ଏହି ଲାଇଟ୍ମାଳ ବେଶି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସବୁର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ‘ମେଡ୍ଇନ୍ଚାଇନା’। ଫଳରେ ଲାଇଟ୍ମାଳ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍।
ଏବେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ମାଳ ମିଳୁଛି। ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍, ରାଇସ୍ ମାଳ, ଏଲ୍ଇଡି ମାଳ, ଲଣ୍ଠନ ମାଳ, ଝୁମୁକା ମାଳ, ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲାଇଟ୍ ମାଳ ଓ ଲାଇଟ୍ ଦୀପ ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଲାଇଟ୍ମାଳ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଲାଇଟ୍ମାଳ କିଣିବା ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍-୧ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାଳର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେମାନେ ଏଭଳି ଲାଇଟ୍ ମାଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚୀନ୍ରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାର ଲିଚୁ ମାଳ ବେଶ୍ଚାହିଦାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ଚୀନ୍ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ବେଶି ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଲାଇଟ୍ମାଳ ଉତ୍ପାଦନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରୁ ନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିଭଳି ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହେଲାଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲମାଳ। ଗୁଜରାଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ମାଳ ସବୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବେପାରୀମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲମାଳ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ପତ୍ର ଘରସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବେଶ୍ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଅସଲି ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଗଛ ଓ ଫଳକୁ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୟସାପେକ୍ଷ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ସବୁର ଦାମ୍ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪/୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଏନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁକେଶ କୌର୍କହିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଲୋକ ଘରସଜ୍ଜା ପ୍ରିୟ। ଏଣୁ ଭଳିକି ଭଳି ନକଲି ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଫ୍ଲାୱାର୍ପଟ୍ଓ ଫ୍ଲାୱାର୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦିର ଚାହିଦା ଏଠାରେ ଅନେକ। ଏଣୁ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ଭଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗୁଜରାଟରୁ ମାଲ୍ଆଣି ଏଠାରେ ବିକୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଡେକୋରେଟିଭ୍କଦଳୀ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ, ସୋ’ ଗଛ ସହ ଅସଲି ଲାଗୁଥିବା ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଦୀପାବଳି ବଜାରରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଦୈନିକ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ବେଶିର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।