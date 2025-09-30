ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଗତକାଲି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ।
ବାଚସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ, ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।
ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢୀ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଅନୁକରଣୀୟ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏମ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଚିକିତ୍ସକ, ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚଳିତ ମାସ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ।
AIIMS Bhubaneswar | Surama Padhy