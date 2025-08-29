ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ‘ପୋଷାକ’ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି। ପୁଣି ଆଧୁନିକତା ସହ ଯଦି ଓଡ଼ିଆତ୍ବର ଛୁଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ‌ଫେସନ୍‌ର ସ୍ବାଦ ବଦଳିଯାଏ। ଫେସନ୍‌ର ଏହି ନୂତନ ସ୍ବାଦରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ‘ୱେଷ୍ଟକୋଟ୍‌’। ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଟସରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଟପାଡ୍‌ ରେଶମ୍‌ ଆଦିର ୱେ‌ଷ୍ଟ୍‌କୋଟ୍‌ ଏବେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶ୍ରେଣୀୟ ଲୁକ୍‌ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଟି, ପାର୍ବଣ ଓ ଅଫିସ୍‌ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍‌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ହାତବୁଣା କପଡ଼ାରେ ଏହି କୋଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ହାଲୁକା ରହୁଛି। 

ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍‌ ଚାହୁଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମ୍ୱଲପୁରୀ ବା ଇକତ କାମ ହୋଇଥିବା ‘ୱେଷ୍ଟକୋଟ୍‌’ ପସନ୍ଦର ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍‌, ରଙ୍ଗ ଓ ପାଟର୍ନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ୱେଷ୍ଟକୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଜକୀୟ ତଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୁକ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ‘ଜୋବାହା’ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଫେସନ୍‌ ଡିଜାଇନର ପୁଷ୍ପିତା ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ବେଶ୍‌ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବୁଣାକାରମାନେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍‌ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅତିକମ୍‌ରେ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 

ସେହିଭଳି ସମକାଳୀନ ଓ କ୍ଲାସିକ୍ ଶୈଳୀର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍‌ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିବା କୋଟପାଡ୍‌ ରେଶମ୍‌ ନେହେରୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ର କ୍ରେଜ୍‌ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା କିମ୍ୱା ସାର୍ଟ ସହିତ ଏମ୍ବ୍ରୋଡରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ଯୁବପିଢ଼ି ବେଶ୍‌ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ୍‌ ଦେଉଥିବା ବୁଣାକାର ମାନସ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ କୋଟପାଡ୍‌ରେ ସମସାମୟିକ ଡିଜାଇନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବହୁ ସିନେ ତାରକା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା କଳାକାର ଏହାକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅନ‌୍‌ଲାଇନ୍‌ ଓ ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ଦାମ୍‌ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି।