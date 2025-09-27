ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ୬୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ତାରିଣୀ ବସ୍ତି ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବହୁ କଂକ୍ରିଟ୍, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ବିଡିଏର ଯୁଗ୍ମ କମିସନର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଡିସିମିଲ୍ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘର କରି ରହୁଥିବା କ୍ଷତିଗସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମପୁରଠାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକ୍ରମରେ ୪୬ଟି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ୧୦ଟି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଓ ଟିଣ ନିର୍ମିତ ଦୋକାନ, ୧୧ଟି ଶୌଚାଳୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଦୁଇଦିନ ଧରି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ବର୍ଷା ଓ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ବାକି ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଡିଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଦେବରାଜ ସେଠୀ ଓ ବିଡିଏ ଲିଆସନ୍ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହୁ, ଖଣ୍ଡିଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୨ ସେକ୍ସନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସହ ବିଡିଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କାଡ୍ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ।
