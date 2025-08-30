ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏଣେ ତେଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା। ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ତିନିଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ବି ଖୋଳିଲା। ଅମାନିଆ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲା ଓ ବଡ ବଡ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ଏହି କଟକଣାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପାରିଛନ୍ତି ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନଦୀନାଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏଥିପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜର ପଡିନି। ଛୁଟିରେ ବାବୁମାନେ ଥିବାରୁ କେହି ବି ଜଗିନାହାନ୍ତି। ଗତ ୨୭ ତାରିଖ ଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ବିଘ୍ନରାଜଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାବାଦ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥିଲେ। ପାର୍ବଣରେ ଦୟା, କୁଆଖାଇ ବେଶି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଦୟା ଓ କୁଆଖାଇ କୂଳ ସହ ବସୁଆଘାଇରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜାବର୍ଜ୍ୟକୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଲୋକେ କୁଆଖାଇ, ଦୟାରେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ଖୁଆଖାଇରେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କିଏ ପୋଲ ଉପରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତ କେତେକ ନଦୀକୂଳରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।