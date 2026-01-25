ରାଉରକେଲା: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯାନରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ଆରପିଏଫ୍) ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଅନଧିକୃତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଆରପିଏଫ୍ ଦଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ କୋଚଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚମ୍ବିତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅନେକ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୈଧ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିଥିଲା।
ଆରପିଏଫ୍ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଅନଧିକୃତ ବିକ୍ରେତା କେବଳ ରେଳ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଟକ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେଳ ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆକସ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବେଆଇନ ହକରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆରପିଏଫ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନଧିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଧିକୃତ ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବେଆଇନ ବିକ୍ରେତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆରପିଏଫ କିମ୍ବା ରେଳବାଇ ହେଲପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
