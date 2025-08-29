ଭୁବନେଶ୍ୱର: ‘ନେଇ ଯା ରେ ମେଘ ମତେ...’, ‘ମେଘ ବରଷିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା...’, ‘ଗରଜେ ମେଘ ଘୁମ୍ ଘୁମ୍...’,‘ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ...’, ‘ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ରାବଣରେ...’ ଆଦି ଚିରସବୁଜ ଗୀତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଭିଜାଉଥିଲା ସଂଗୀତ ବର୍ଷାରେ। ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମେଘ ସଙ୍ଗୀତ। ଝୁମୁଥିଲା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନ। ଅବସର ଥିଲା ସଂଭାବନା ଓ ସଂଭାବନା ଓଡ଼ିଆଣୀ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମେଘ ମହ୍ଲାର’। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ବିପୁଲ୍, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ମିଶ୍ର, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସା, ମୀନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ରେଖା ସାହୁ। ସେହିଭଳି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କବିମାନେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ବର୍ଷାଋତୁର ମାଧୂର୍ଯ୍ୟକୁ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ଗବେଷକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଅସିତ୍ ମହାନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ମାର୍କେଟ୍ ବିଲଡିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜେନା, କସ୍ତୁରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୫ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ରୀତା ଶଙ୍ଖୁଆ ଓ ସଂଭାବନା ଓଡ଼ିଆଣୀ ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂପାଦକ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ପରିଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟି ସ୍ମୃତି ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଂଭାବନା ଓଡ଼ିଆଣୀ ସମିତିର ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସଂଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଅର୍ପଣ ସହ ‘ଆଖି ମୁଦିଦେଲେ ଦିଶୁଛି ମତେ ମା’ ସମଲେଇ’ ସଂଗୀତ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା।