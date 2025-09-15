ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ମାସ ଅବସରରେ, ସଞ୍ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ସହଯୋଗରେ, ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ‘ଚିନି, ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା’ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା ଆଲୋଚନାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅଞ୍ଜନା ତ୍ରିପାଠି ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି, ଲୁଣ ଏବଂ ପୃଥୁଳତା, ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ପଛରେ ‘ନୀରବ ଅପରାଧୀ’। ସେ ଫଳ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପାନ କରିବା, ରୋଷେଇରେ ଲୁଣ ସୀମିତ କରିବା ଏବଂ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିରୋଧକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ‘ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଔଷଧ- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ବାଛି, ଆମେ ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା।’
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡିବା କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଚର୍ବି ପରିହାର କରିବା ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। ବରଂ, ସଚେତନ ଖାଦ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଚର୍ବି, ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମତା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁସ୍ଥତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇ ରହିଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ମାଣ୍ଡିଆ-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନମୁନା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଙ୍କିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ "ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟି - ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଏକାଠି" ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ସର ପରାମର୍ଶଦାତା ଶୃତି କରମଲକର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଫେସର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା), ଡକ୍ଟର ସୀମା ବାହିନୀପତି, ଏନଏସଏସ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଶିବୈୟା ବାଥୁଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Bhubaneswar