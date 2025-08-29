ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଜ ଗାଁରେ ଜୟଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ‘ଚେଞ୍ଜ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍’ରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲା। ବାହାରକୁ ବେଶ୍ ମାର୍ଜିତ ଓ ସଦାଚାରୀ ବୋଲାଉଥିବା ଯୁବକଟି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର। କଟକ ବୈଦେଶ୍ବର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ ସିଂହ(୪୨) ନାମକ ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ଚୋରକୁ ଭରତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ ପରେ ତା ଭଦ୍ରମୁଖା ଖସିପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ତା‘ଠାରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାଗହଣା, ନଗଦ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବାଇକ୍ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ପୁଲିସ ସେବାଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଲିସ କମିସନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ, ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିସନର ନରସିଂହ ଭୋଳ ଓ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଯୋଗଦେଇ ମନୋଜର ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି।
ଆଶ୍ରମରେ ଭକ୍ତ ସାଜିଲା ପୁଲିସ
ମନୋଜକୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ଥିଲା। କାରଣ ମନୋଜ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ଆଣିବା ଏତେଟା ସହଜ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ସାଦାପୋଷାକରେ ତାର ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ବସି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ୩ଦିନ ଧରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଚନ ପରେ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ରାତାରାତି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଣି ସ୍ପେସାଲ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ମାରାଥନ ଜେରା ବେଳେ ସେ ସବୁ ସତ ମାନିଥିଲା।
ଗହଣାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ନେଉଥିଲା ଋଣ
ପୁଲିସକୁ ଚକ୍ମାଦେବା ପାଇଁ ମନୋଜ ଚୋରିଗହଣାକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁନଥିଲା। ଘରୋଇ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ଚୋରିଗହଣାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନା କିସ୍ତି ଦେଉଥିଲା ନା ଗହଣା ମୁକୁଳାଉଥିଲା। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗହଣାରୁ ୮୨ଗ୍ରାମ ଗହଣା ଏକ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛି।
ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ ଘର, ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ଠିକଣା
ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ବନ୍ଦଥିବା ଘର ଖୋଜୁଥିଲା। ଘର ଠାବ କରିବା ପରେ କିଛିଦିନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଲୁଟ୍ପାଇଁ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘର ତାଲାଭାଙ୍ଗି ସର୍ବସ୍ବ ଲୁଟୁଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼କଥା ହେଲା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ସାମିଲ କରୁନଥିଲା। ସେମିତି ପୁଲିସଠୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ମୁଖାପିନ୍ଧିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ବଦଳାଉଥିଲା।
ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା
ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ମନୋଜକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଖାପାଖି ୩ମାସ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ୨ମାସ ହେବ ଭରତପୁର ଥାନା ଖଣ୍ଡଗିରିବାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ଉଭୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମନୋଜର ନଜର। କିଛିଦିନ ମନୋଜ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତଥ୍ୟ ହାତାଇବା ପରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳୁ ସେଠାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲା। ନବଦମ୍ପତି ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଘର ତାଲାଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଲ୍ମିରା ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରୁ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ଗହଣା ଓ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଦିନ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ୨ଟା ସମୟରେ ଦେବବ୍ରତ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଘର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯିବା ସହ ଆଲ୍ମିରା ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ସେଥିରୁ ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ୍କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭରତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ପେସାଲ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍କୁ ନେଇ ୩ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଚୋରି ପଛରେ ଜଣେ ଲୋକର ହାତ ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଆସି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚୋରି ଜିନିଷ ନେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ୩ଟି ଟିମ୍ ୧୨ଦିନ ଧରି କସରତପରେ ମନୋଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ତାକୁ କଟକରୁ ଗିରଫ ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ତାନାଁରେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ, ତମାଣ୍ଡୋ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଥାନାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।