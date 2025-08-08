ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗିରହିଛି। ୱାଟ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ଯୋଗୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ମରୋଗ ବ୍ୟାପିଲାଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଜି ୱାଟ୍କୋ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଲାଇନ୍ ୱାସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଜମେଶ୍ବରପାଟଣାର ଅଧିବାସୀ ମଦନ ପ୍ରଧାନ, ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି। ପେଜୁଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି ଛୋଟପିଲାମାନେ ଏବେ ଚର୍ମରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ବହୁ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବହୁ ଲୋକ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆଜି ୱାଟ୍କୋ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜମେଶ୍ବର ପାଟଣା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ନଈରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଠିକ୍ରେ ବିଶୋଧନ ହେଉନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସମୟର ଗୋଳିଆ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ ୱାଟ୍କୋ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ୱାଟ୍କୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ସେନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଜମେଶ୍ବରପାଟଣା ପାଣି ଲାଇନ୍ ୱାସ୍ କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପାଇପ୍ରେ ଆସୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ
ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗିରହିଛି। ୱାଟ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା...
ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗିରହିଛି। ୱାଟ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ଯୋଗୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ମରୋଗ ବ୍ୟାପିଲାଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଜି ୱାଟ୍କୋ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଲାଇନ୍ ୱାସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।