ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଓ ଭିଏସ୍ଏସ୍ନଗର ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଶହଶହ ଭାରୀଯାନ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରେଳ ଓଭର୍ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭିଏସ୍ଏସ୍ନଗରର ଜନଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ହେଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଏସ୍ଏସ୍ନଗର-ଗାଡ଼କଣକୁ ଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ରୁଟ୍-୨୫ରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।
ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ନଗର, ଚକେଇସିଆଣି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଗାଡ଼କଣ ଆଦିର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଏଠାରେ ବହୁ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନାହିଁ। ଭିଏସ୍ଏସ୍ନଗର ରାସ୍ତାଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଓଭର୍ବ୍ରିଜ କାମ ସରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ରାସ୍ତା କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏସ୍କେ ଛକରୁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ନଗର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କାଦୁଅରେ ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।