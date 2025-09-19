ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ପ୍ରାୟ ୧୪ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରୁଛି। ବାରଙ୍ଗ କଳାରାହାଙ୍ଗ, ପଟିଆ, ଇଞ୍ଜଣା, ଗାଢ଼କଣ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୩୫.୧୨ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରପଦା, ବାହାଦଲପୁର, ରେତଙ୍ଗ, ରଥପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ୮୪୨.୩୧୪ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି। ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧର ଲମ୍ବ ୩୪.୮୭୯ କିମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୧୪ଟି ନାଳର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ପଶୁଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି ୧୪ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି
ଚଉଡ଼ା ହେବ ବଡ଼ଗଡ଼ ନିକଟ ସାଇଫନ୍
ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଜରିଆରେ ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଥିଲେ। ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଜରିଆରେ କେତେ ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି, କେତେ ନାଳ ମିଶିଛି, ବଡ଼ଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ସାଇଫନ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରାନଯିବାର କାରଣ କ’ଣ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ବିଭାଗ କରିବ, ବଡ଼ଗଡ଼ଠାରେ ବାରମ୍ବାର ସାଇଫନ୍ ଦବିଯିବାର କାରଣ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତଥା ସହରର ଆବର୍ଜନା ପାଣି କଳାରାହାଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ ନଂ-୨, ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ସେକ୍ଟର–ଏ, ପଳାଶୁଣୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜିଜିପି କଲୋନି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଡେମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ୧୦ ନଂ ନାଳ, କଂସେଇଖାନା ପୋଲ, ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, ମହିଷାଖାଲ, ବିଜେବି ନଗର, ଟଙ୍କପାଣି ପୋଲ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, କପିଳେଶ୍ବର ପୋଲ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, କୁମାର ସାହି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, ରାଧାରମଣ କଲୋନି, ସୁନ୍ଦରପଦା କଲେଜ ଛକରେ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲରେ ମିଶୁଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ନିକଟରେ ଦୟାୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୧୯୬୩ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଏକ ସାଇଫନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରର କାୟାବୃଦ୍ଧି ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସାଇଫନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଗର ନିଗମର ନଂ-୬ ଡ୍ରେନର ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ବର୍ଷସାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ଏହି ସାଇଫନ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଓ ଏହି କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ନିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହାନ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା। ଏଣୁ କମ୍ ଓଜନର ଭାର ସହ୍ୟ କଲା ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ସାଇଫନ୍ ନିର୍ମାଣ କରଯାଇଥିଲା। ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରେ ଓ ବହୁଳ ଭାବେ ଯାନବାହାନ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ କେନାଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି ସାଇଫନ ଉପରେ ଭାରି ଯାନ ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁ ଏହା ଦବି ଯାଇଛି। ସାଇଫନ୍ ଦବିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାଇଫନ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ସାଇଫନ୍ ନିର୍ମାଣର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନକ୍ସା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିଏମ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।