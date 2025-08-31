ବାଲିଅନ୍ତା: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବାଳକାଟି ହାଟରେ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ଯିବାରୁ ହାଟ ବୁଡ଼ିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପିଣ୍ଡି ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପରିବା ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବେପାରୀମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ଭାସୁଥିବା ପରିବାସବୁକୁ ପାଣିରୁ ଗୋଟାଇ ସାଇତିବା ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଭାସିବା ଯୋଗୁ ବହୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବେପାରୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ବାରା ବେପାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବା ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା।
ବେପାରୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗିରହିଛି। ହାଟରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଟ ପିଣ୍ଡି ମରାମତି ଓ ପରିସରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତାପଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ପରିବା କିଣିବା ବେଳେ କାଦୁଅରେ ପଶି ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚ ରୀନାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରେ ହାଟର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।