ଜଟଣୀ: ଜଟଣୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୩ଦିନ ହେଲା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ନଆସିବାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବାସତନ୍ଦାମାନେ ହସ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ୱାଟ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ୱାଟ୍କୋ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଟଣୀରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳଯୋଗାଣ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜଟଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଣି ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଜଟଣୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବେଳା ପାଣି ଆସିଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଡ୍ରମ୍, ବାଲ୍ଟି ଆଦିରେ ରଖିଥିବା ପାଣି ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସରିଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ପାଣି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୌରପାଳିକା କିମ୍ବା ୱାଟ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୋଖରୀ ସୁବିଧା ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସକାଳେ ୱାଟ୍କୋ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସେହିପରି ଆଜି ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର୍ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଶି ୱାଟ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦିନ ୧୧ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍ରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଦେଖାନଥିଲା। ଏହାଦେଖି ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ହୋହଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ୱାଟ୍କୋ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜଳଯୋଗାଣର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାଲା ଫିଟାଇଥିଲେ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ହଟିଥିଲା। ୱାଟ୍କୋ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣି ଆସୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ୩ଦିନ ହେଲାଣି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଡିଜି ଲଗାଇ ଜଳଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଓଭର ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।