ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାରାମତୀର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶବଦାହ ଯାତ୍ରା ସକାଳ ୯ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶବଦାହ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ବିମାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
- Jan 29, 2026 07:41 IST
ୟୁଜିସି ନିୟମାବଳୀ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି)ର ନୂତନ ଇକ୍ୱିଟି ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୬କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅନେକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାନୁଆରି ୨୯ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧିସୂଚିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ନିୟମାବଳୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ କମିଶନ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
- Jan 29, 2026 07:19 IST
ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ଆଗାମୀ ୪୮ରୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ଝଡ଼ ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- Jan 29, 2026 07:08 IST
କଲମ୍ବିଆରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ମୃତ
ବାଗୋଟା: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କଲମ୍ବିଆରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନି ସାଟେନାର ଏକ ବିଚ୍କ୍ରାଫ୍ଟ 1900 ଟ୍ୱିନ୍-ପ୍ରପେଲର ବିମାନ କୁକୁଟାରୁ ଓକାନା ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ଭେନେଜୁଏଲା ସୀମା ନିକଟରେ ପାର୍ବତ୍ୟମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ୧୩ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ।
କଲମ୍ବିଆର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓକାନାରେ ଅବତରଣ କରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ୧୧ଟା ୫୪ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ ବିମାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟାୱାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ସହାୟତାରେ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା।