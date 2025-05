ଶ୍ରୀନଗର: ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରହାର । ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ କଲା ଭାରତ । ସିନ୍ଧୁ ପରେ ଏବେ ଚେନାବ ନଦୀର ଜଳ ବନ୍ଦ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାମବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାଗ୍ଲିହର ଡ୍ୟାମର ସବୁ ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ । ଡ୍ୟାମ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଥିବା ଚେନାବ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଛି । ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Advertisment

#WATCH | Jammu and Kashmir: Water seen flowing from the Baglihar Hydroelectric Power Project Dam on Chenab River, in Ramban. pic.twitter.com/gIavDIMsby — ANI (@ANI) May 5, 2025

ବାଗ୍ଲିହର ଡ୍ୟାମ ଦ୍ବାରା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ । ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କେବଳ ବାଗ୍ଲିହର ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଝେଲମ ନଦୀର କ୍ରିଷ୍ଣାଗଙ୍ଗା ଡ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Latest visuals from Reasi, where all gates of Salal Dam on Chenab River are closed. pic.twitter.com/rqaimJ0mq6 — ANI (@ANI) May 5, 2025

ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ରେଇସରେ ଥିବା ସାଲାଲ ଡ୍ୟାମର ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ଚେନାବ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଦ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକେ । କହିଛନ୍ତି- ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ଛାଚିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଏମିତି ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯାଉ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ସହମତ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।