ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଅଭିଭାଷଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଶାହ । କହିଲେ, ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଭାରତ । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଗୋଟି ଗୋଟି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବୁ ।

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we have given a strong reply to everything, be it the North East, the areas of Left Wing Extremism or the shadow of terrorism in Kashmir. If someone thinks that by carrying… pic.twitter.com/SdXGuDrJqQ