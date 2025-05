ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଭୁଜ ଏୟାରବେସରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଭୁଜ ଏୟାରବେସରେ ବାୟୁବୀରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ବୀରଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ସାହସକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା । ଭୁଜ ଏୟାରବେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମ ବାୟୁବୀରମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ବାୟୁସେନାର ବୀରମାନେ ମାତ୍ର ୨୩ ମିନିଟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଭାରତ କେବଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାର ସମୟ ନେଇଥିଲା ।

#WATCH | At Bhuj Air Force Station, Defence Minister Rajnath Singh says, "Whatever you did during #OperationSindoor, has made all Indians proud - whether they are in India or abroad. Just 23 minutes were enough for the Indian Air Force to crush terrorism being nurtured in… pic.twitter.com/9u2WqnVnly