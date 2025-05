ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । କହିଲେ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ । ଭାରତୀୟ ସେନାର ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସାରା ବିଶ୍ବ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ଦେଖିଲା । ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ର ପରିଚାଳନା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଏହାର ପରିଚାଳନା ପରିକଳ୍ପନା ବାହାରେ ।

#WATCH | Delhi: Defence Minister Rajnath Singh says, "We have always played the role of a responsible nation. We have always been in favour of resolving problems through dialogue. But this does not mean that anyone should take unfair advantage of our patience. If anyone tries to… pic.twitter.com/q6Wy6du94n