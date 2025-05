ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ୍ ହମଲାର ବଦଲା ନେଲା ଭାତର । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କଲା ଭାରତ । ଅଧ ରାତିରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଭାରତ । ପିଓକେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ।

ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ଅତି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ । ଭୀରୁ ଭଳି ହତ୍ୟା କରି ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ।

