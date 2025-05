ଶ୍ରୀନଗର: ସଞ୍ଜ ନଉଁ ନଉଁ ସୀମାରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଅନ୍ଧାର ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଗୁଳିମାଡ଼ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉରିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଗୁଳିମାଡ ହେଉଥିବା ସୂଚନା । ପୁଞ୍ଚରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିମାଡ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

#WATCH | Uri, J&K: Gunshots and explosions heard as Pakistan resumes arms and artillery fire along the LOC in Uri sector.



Visuals deferred by unspecified time. pic.twitter.com/7AngrvttIp