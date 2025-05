ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ଆକ୍ସନ ନେଲା ଭାରତ । ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀକୁ ବ୍ୟାନ କଲେ ଭାରତ ସରକାର । ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟାନ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ।

Direct or indirect Import or transit of all goods originating in or exported from Pakistan, whether or not freely importable or otherwise permitted, shall be prohibited with immediate effect. pic.twitter.com/KBamc3DhdW