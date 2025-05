ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଭାରତରେ ଗର୍ଜିଲା ବିମାନ, ଲଢୁଆ ବିମାନର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଥରହର ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ । ଆକାଶରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲଢୁଆ ବିମାନ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶାହଜାହାନପୁରରେ ଶକ୍ତିପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିମାନ । ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ରାଫେଲ, ମିରାଜ୍, ସୁଖୋଇ, ଜାଗୁଆର ଭଳି ଲଢୁଆ ବିମାନର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସେପଟେ ଛାନିଆ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ।

#WATCH | Shahjahanpur: The Indian Air Force (IAF) is conducting take-off and landing exercises on the Ganga Expressway in Uttar Pradesh The exercise is being organised to assess the expressway’s potential as an alternative runway during times of war or national emergencies. pic.twitter.com/0a7rIGg4Sv

ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ୍ କରି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ବାୟୁସେନା । ପହଲଗାମ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ନେବ ତାହା କହି ହେଉନି । ତେଣୁ ତା ଆଗରୁ ୟୁପି ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଗର୍ଜନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆକ୍ରମଣ ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ବାୟୁବୀର ।

#WATCH | Shahjahanpur: The Indian Air Force (IAF) is carrying out a flypast on the Ganga Expressway in Uttar Pradesh. The Air Force is conducting take-off and landing exercises here.



The exercise is being organised to assess the expressway’s potential as an alternative runway… pic.twitter.com/dpzacppDfO