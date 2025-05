ଭୁବନେଶ୍ବର: ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଇକରେ ବସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ଯବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ବାଇକରେ ବସି ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ସହ ଭାରତୀୟ ବର ଯବାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଓ ସାହସକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଏହାକୁ ପରାକ୍ରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଇକରେ ବସି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଯାଉଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।

#WATCH | #OperationSindoor | Odisha CM Mohan Charan Majhi rides on a bike driven by Odisha Minister Suryabanshi Suraj, leading the Tiranga Yatra Bike Rally in Bhubaneswar, in honour of the Indian armed forces.



(Source: I&PR Department, Odisha) pic.twitter.com/zCw3o9PmZM