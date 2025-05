ଶ୍ରୀନଗର: ଲାଗିଲା ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର । ପହଲଗାମ୍ ହମଲା ସହ ଜଡିତ ୩ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଲା । ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ସୋପିଆନରେ ଲଗାଗଲା ଏହି ୩ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର । ପହଲଗାମ୍ ହମଲାରେ ଏହି ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଧରାଯାଇନି । କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଏଯାଏଁ ବି ଧରାନପଡି ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଧରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି ।

ଖାଲି ସୋପିଆନରେ ନୁହେଁ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହି ୩ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୩ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ।

