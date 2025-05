ଶ୍ରୀନଗର: ଏଲଓସିରେ ଗୁଳିମାଡ । ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଜାରି । ଅଧ ରାତିରେ ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଭୟରେ ଗୁଳିମାରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ । ପିଓକେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ୯ଟି ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣା ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା । ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଛାରଖାର ହୋଇଛି । ପହଲଗାମ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ।

During the night of 06-07 May 2025, the Pakistan Army resorted to arbitrary firing, including Artillery shelling from posts across the Line of Control and IB opposite J&K. Three innocent civilians lost their lives in indiscriminate firing/shelling. Indian Army are responding in a… pic.twitter.com/8NGHbZ1ePG