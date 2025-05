ଶ୍ରୀନଗର: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାଗଳ ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ । ଜମ୍ମୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକେଟ୍ ଖସାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ୟମ । ପାକିସ୍ତାନର ରକେଟକୁ ଖସାଇଲା ଭାରତୀୟ ସେନା । ଏସ-୪୦୦ ଜରିଆରେ ରକେଟ୍ ଖସାଇଲା । ଜମ୍ମୁ ଏୟାରପୋର୍ଟର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ।

#WATCH | J&K | A complete blackout has been enforced in Akhnoor of Jammu Division; sirens are being heard. pic.twitter.com/Jgftczowww