ଶ୍ରୀନଗର: ଏଲଓସିରେ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା । ପୁଣି ଗୁଳି ମାରି ସୀମାକୁ ଅଶାନ୍ତ କଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଲଗାତାର ନବମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ।

ଡରରେ ଗୁଳି ମାରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ । କୁପୱାଡା, ଉରୀ, ଅଖନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ । ଗତରାତିରେ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିବା ସୂଚନା । ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗୁଳିମାଡର ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ ।

During the night of 02-03 May 2025, the Pakistan Army resorted to unprovoked small‑arms fire across the Line of Control opposite the Kupwara, Uri, and Akhnoor areas of the Union Territory of Jammu & Kashmir. The Indian Army responded promptly and proportionately: Indian Army pic.twitter.com/vfDZ60OOxj