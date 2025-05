ଅମୃତସର: ପଦାରେ ପଡିଲା ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ, ଗାଲୁଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ତାହା ଆଜି ଧରାପଡିଲା । ଆଉ ସତ କଣ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତବେଳେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇଦେଲା ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ତାଳ ଫୋଟକା ପରି ବାଣ ମାରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଘନଘନ ଡ୍ରୋନ ହମଲା ଏବଂ ସୀମାରେ ଗୁଳିମାରି ଭାରତର ଏସା କ୍ଷତି, ତେସା କ୍ଷକି କରିଛି କହିବୁଲୁଥିଲା । ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଉଡାଇ ଦେଇଥିଲା ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ କହିବାରେ ପଛାଉ ନଥିଲା ।

ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା କି ଚାଇନା ନିର୍ମିତ ଜେଏଫ-୧୭ ଦ୍ବାରା ଭାରତର ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉଡାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ରୁଷିଆ ନିର୍ମିତି ଏସ-୪୦୦ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି । ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରି ନଥିଲା । ଆଉ ପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ କହୁଛି କହି ଓଲଟା ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସ୍ ଉଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଆଉ ଆଜି ଖୋଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଞ୍ଜାବ ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସ୍ ଯାଇ ସତ କଣ ମିଛ କଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଜବ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହାର ପକାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସ ପୂରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲା । ଭାରତର ଲଢୁଆ ବିମାନ ମିଗ୍-୨୯ ର ବେସ୍ ହେଉଛି ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ।

Earlier this morning, I went to AFS Adampur and met our brave air warriors and soldiers. It was a very special experience to be with those who epitomise courage, determination and fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation. pic.twitter.com/RYwfBfTrV2