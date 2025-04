ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ଝଡ଼ । ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ବରାଜ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟାଗ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । କାରଣ ବାଂଶୁରୀ ଏମିତି ସେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସଂସଦ ଭବନ ଆସିନଥିରେ... ବ୍ୟାଗରେ ଯାହା ଲେଖାଥିଲା ତାହା କଂଗ୍ରେସକୁ ସିଧାସିଧା ନିଶାନା କରୁଥିଲା ।

ଏକ ଦେଶ, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଜି ସଂସଦ ଭବନରେ ଜେପିସି ବୈଠକ ଥିବା ବେଳେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ବରାଜ । ଆଉ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାହା ଉପରେ ଥିଲା ପୂରା ମିଡିଆର ନଜର । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଏହା ହଟ୍ ଟପିକ୍ ।

#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj arrives at Parliament Annexe building to attend JPC meeting on 'One Nation One Election' carrying a bag with 'National Herald Ki Loot' written on it pic.twitter.com/i4zhdkdF0m