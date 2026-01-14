ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଦରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯଦିଓ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଙ୍କଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ନେତୃତ୍ୱ ବିବାଦ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେୟ ନେବା ବିରୋଧରେ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଗଠନ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି।
ଉଭୟ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଓ ଶିବକୁମାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମତଭେଦ ଖବରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଦରମୈୟା କୌଣସି ରୋଟେସନାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିବକୁମାର ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଁ ଦୁଇଭାଇ ପରି କାମ କରୁନାହୁଁ କି? କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ସହ ମୋର କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଉଭୟ ନେତା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନେତୃତ୍ୱ ବିବାଦ କ’ଣ?
ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଓ ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ୨.୫ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ରହିବେ ବୋଲି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ସିଦ୍ଦରମୈୟା ୨୦୨୩ ମେ ୨୦ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଧା ସମୟ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଶିବକୁମାରଙ୍କ କିଛି ଅନୁଗତ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଉପରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସିଦ୍ଦରମୈୟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ଓ ଶିବକୁମାର ଶାସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।