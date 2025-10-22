ପାଟନା: ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ଟିକେଟରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ RJDରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ କରିବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା: ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ
ବିରୋଧୀମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗୀତ, ବିଶେଷକରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଗାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ, ସେଭଳି ଗୀତ କରିବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଛପରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ମୋର ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଛପରାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ମୋ ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବନତି ପାଇଁ ମୋର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି।"
ଭଗବାନ ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି
ଛପରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛପରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମୁଁ ଛପରାର ବିକାଶ ନକରିପାରିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। "
