ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଓ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପିର ୨୦୨୨-୨୩ରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭାଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୁଣେରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ଶେଷରେ ଅଧିକ ନିରର୍ଥକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ବାଲ ଠାକରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅବିଭକ୍ତ ଶିବସେନାର ଶାସନ ଏଠାରେ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା - ବିଜେପି ସହିତ ମିଶି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଠାକରେ ପରିବାର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବିଜେପି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପୌରପାଳିକା ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମ୍ସି)ରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ ଠାକରେ ଓ ତାଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍), ବାଲ ଠାକରେ ପୁଅ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମେଣ୍ଟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା କିଛି ସୁଫଳ ଦେଇପାରି ନାହିଁ।
ଦୁଇ ଏନ୍ସିପି ପାଇଁ ପୁଣେରୁ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ
୨୦୨୩ରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପିରୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ଅଲଗା ହୋଇ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବାର ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣେ ଓ ପିମ୍ପ୍ରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଅଜିତ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ପିମ୍ପ୍ରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡ ନିଗମ ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ୨୦୨୨ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଅବିଭକ୍ତ ଏନ୍ସିପି ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାକା-ପୁତରାଙ୍କ ଯାଦୁ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ପାୱାର ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୨୯ଟି ନିଗମର ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି।
