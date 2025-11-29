ଭଦ୍ରକ (ହରିହର ନାୟକ): ଭଦ୍ରକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)କୁ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ୩ଜଣ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦଳ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

Advertisment

ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡାଇ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ନାୟକ ଓ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା  ସୁମତୀ ସେଠୀ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର  ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଭଦ୍ରକରେ କ’ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି?

ଏହି ୩ଟି ଇସ୍ତିଫାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକର ବିଜେଡି ସଙ୍ଗଠନ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡିର ଏବେ ପତନର ବେଳ ଆସିଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଶୁଣା ଯାଉଛି ବାହୁରି କିଛି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା, ଜିଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ  ବିଜେଡିରେ ମିଶି ଯିବେ। ଭଦ୍ରକ ବିଜେପିରେ ଆଗକୁ ହେବ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେ ବିଜେଡିର ସତ୍ତ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେଡି ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Bhadrak District BJD: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ବିଜେଡି ସଙ୍ଗଠନ: ନେତା କର୍ମୀ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଦଳ, ବିଜେପିରେ ମହାମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସଜବାଜ!

ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ନିଜ ନାମରେ ଭେଣ୍ଡର କୋଡ଼ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଭେଣ୍ଡର୍‌ କୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍‌ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଖୋଦ ବିଜେଡି ଦଳ। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଜିଲାପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଓ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭଦ୍ରକସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏପରି  ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Bhadrak BJD: ଆସ୍ଥା ଅନାସ୍ଥାକୁ ନେଇ କୁହୁଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି