ଭୁବନେଶ୍ବର : ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ବଦଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ହେବ । ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକୃତି ସହ ସହାସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିଆଲିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୈବ ବିବିଧତାର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଋତୁରାଜ ଫୁକାନ।
ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫ରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଳବାୟୁ-ସହନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜୈବ ବିବିଧତା ସେସବୁ ଅଂଚଳରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସକରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନପଦ୍ଧତିରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି ଜନଜାତି ସଂପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେବି କୌଣସି ଟୀକା ନେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟଭାବେ ଏକ ଜଳବାୟ ସହନକ୍ଷମ ବିକାଶ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।