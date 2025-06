ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍.. ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍.. ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍.. ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ । ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ବାହାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପାଣିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ବିଲରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ନଦୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍... ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ କହିଲେ, ଠାକୁର ଘରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଯାଏଁ । ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଧାନସଭା ଯାଏଁ ସବୁଠି ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର । ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାହିଦା ଅନେକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହି ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି । ଜୀବନ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କବଜାରେ... ଖାଲି ଜୀବନ ନୁହେଁ ପୂରା ପରିବେଶ, ପୂରା ପୃଥିବୀ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକମୟ । ଯେଉଁଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ବାହାରିବାକୁ ଛଟପଟ ମଣିଷ ।

ଯୁଆଡ଼େ ଅନାଇବ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାଳମାଳ ପଲିଥିନ୍‌‌ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌‌ ସାମଗ୍ରୀ। ପର୍ୟ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କ, ଛକ ବଜାର ସବୁଠି ଲୋକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌‌ ପଲିଥିନର ଭିଡ଼ । ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଥିବା ଟନ ଟନ ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌‌ ଓ ପଲିଥିନ୍‌ ବର୍ଜ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ଯାହା କେବଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସାଜେ।

