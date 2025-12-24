ସୁନ୍ଦରଗଡ: କଏଦୀଙ୍କ ହରତାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗତ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡି ସେମାନେ ହରତାଳରେ ଅଛନ୍ତି ୫୪୭ କଏଦୀ । ନୂଆ କାରାଗାର ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଏଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇବା ଦିଆ ନଯିବା , ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଏପରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଏଦୀ। ସେମାନେ କାରାଗାର ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଏସ ଡି ପି ଓ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ଏବଂ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ନୟାନ୍ତ
ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟି ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ରୁ କଏଦୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗାଡି ଫେରି ଯାଇଛି। କଏଦୀ କୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ମନାକରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ , ପୁଲିସ ଓ ଜେଲ୍ କର୍ମାଚାରୀ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳି ନାହିଁ।
ଜେଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି , ଏସଡିପିଓ , ଉପଜିଲାପାଳ , ତହସିଲଦାର ପହଁଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାବୁଝି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି କଏଦୀ । ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ଦାବି କରି କଏଦୀ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି।
