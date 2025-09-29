ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମୀ) ଏବଂ ନବମ(ନବମୀ) ଦିନର ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି। ସନ୍ଧି ସମୟକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇ ଚଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଅଷ୍ଟମୀର ଶେଷ ୨୪ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ନବମୀର ପ୍ରଥମ ୨୪ ମିନିଟ୍ ନେଇ ଗଠିତ ଶୁଭ ୪୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧି ପୂଜାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକତ୍ରିତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜାରେ ୧୦୮ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ସହିତ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।ନ
ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ହିଁ ସନ୍ଧି ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ପୂଜା ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତାର ବିଜୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀର ସନ୍ଧିରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପରେ ଅସୁର ଚଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଥିଲେ।
ସନ୍ଧିକାଳ ଶକ୍ତି ଉପାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀର ସନ୍ଧିକାଳରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୬ ରୁ ୮:୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ୧୦୮ଟି ଦୀପ ଏବଂ ୧୦୮ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।
ସନ୍ଧି ପୂଜା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୪୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ଶେଷ ୨୪ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ନବମୀ ତିଥିର ପ୍ରଥମ ୨୪ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ୧୦୮ଟି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଧି, ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ।
ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲ, ମିଠା, ଫଳ, ମନ୍ଦାର ମାଳା, ୧୦୮ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟତଃ ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଧି ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ୧୦୮ଟି ନୀଳ କମଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ୧୦୮ତମ ପଦ୍ମ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମା’ ଦୁର୍ଗା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, ରାମ ଏହି ପଦ୍ମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ନିଜର ଆଖି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ, ଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ।