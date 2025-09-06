ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ଏପରି ଏକ ଦିନ, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉଭୟ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି।
ଏହି ଦିନରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥିଲ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର୬ରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ସଫଳତା ଏବଂ ବ୍ୟକିତ୍ବଙ୍କ ବିଷୟରେ....
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା:
୧. ୧୯୬୫ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର 'ଅପରେସନ୍ ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର' (ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା)କୁ ବିଫଳ କରି କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜୟର ସ୍ମରଣ କରାଏ।
୨. ୨୦୦୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ପରମାଣୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଥିଲା।
୩. ୧୮୮୯ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୪. ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ଆଇନକୁ ସମାନତାର ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାରୀ ଡାଏନା ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୧୯୯୭ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
୧୯୯୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜାପାନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକିରା କୁରୋସାୱାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।